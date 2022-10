Gemeentebelang: overbodige kunst eerst aan inwoners aanbieden

Oproep aan gemeente: pak ouderenbe­leid in Boxtel voortva­rend op

BOXTEL - Het ouderenbeleid in Boxtel staat onder druk en zou door het gemeentebestuur voortvarend opgepakt moeten worden. Maar de coöperatie ‘Ouderen in regie’ is er niet helemaal gerust op dat dit ook gebeurt.

