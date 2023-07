Zomerconfe­ren­tie met duizenden gelovigen zorgt niet voor stormloop bij plaatselij­ke midden­stand

LIEMPDE/BOXTEL - Duizenden gelovigen strijken vanaf zaterdag tot en met vrijdag neer in Liempde voor de jaarlijkse New-Wine Zomerconferentie. Ze zetten op Landgoed Velder hun tent(jes) op of zoeken een mooi locatie voor caravan of camper. En zo ontstaat er een dorp bij een dorp.