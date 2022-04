Gestel ruilt VVD in voor GroenLinks/PvdA bij coalitievorming

SINT-MICHIELSGESTEL - Een opmerkelijke stap in de formatie van een nieuw college in Sint-Michielsgestel. Straks geen VVD meer in een nieuwe coalitie in Sint-Michielsgestel, maar een flinke stap naar links van het midden met GroenLinks/PvdA in een nieuw college. De VVD, nu nog in het college, krijgt de deksel op de neus.

Dat is het voornemen van de grootste politieke partij PPA bij het vormen van een nieuw college van burgemeester en wethouders in Gestel. CDA blijft net als PPA de afgelopen vier jaar in een nieuw college, met GroenLinks/PvdA erbij samen goed voor dertien van de 21 zetels.

Quote Met tweeën hoor je meer dan alleen, dat is goed bevallen tijdens de informatie­ron­de Peter Raaijmakers, PPA

Het is gebruikelijk dat de grootste partij, in dit geval PPA met zeven zetels, de informatieronde doet bij het vormen van een nieuwe coalitie. Rick Groetelaers en Peter Raaijmakers vormden het duo dat de afgelopen twee weken intensief gesprekken voerden met alle partijen. ,,Met zijn tweeën hoor je meer dan alleen. En na elk gesprek kun je uitgebreid met elkaar sparren over wat er is gezegd. Dat hebben alle partijen als nuttig en aangenaam ervaren", zegt Raaijmakers.

Grote thema's

Rick Groetelaers vult aan: ,,In de eerste ronde is vooral gesproken over de verkiezingsuitslag. Daarna hebben we met elkaar de grote thema's besproken zoals duurzaamheid, (sociale) woningbouw, maar ook groen en buitengebied en participatie van burgers.”

Drie partijen in college

Raaijmakers weer: ,,Het uitgangspunt was om met drie partijen in een nieuwe coalitie te stappen. Na alle gesprekken hebben Rick en ik zaterdag alles op een rij gezet en de keuze gemaakt. Niet nadat we ook van de hele PPA hoorden dat deze keuze goed is. Met GroenLinks/PvdA erbij krijgen we een breed draagvlak. En ook kiezen we hierbij voor én voldoende ervaring én nieuw elan met Sam Goossens als lijsttrekker. Hij is de laatste jaren enorm gegroeid in zijn politieke rol. En daar hebben we dan ook vertrouwen in.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Lianne van der Aa (CDA) opnieuw wethouder. © Jan Zandee/ Fotoburo Bolsius

Verwacht geen boekwerk

De komende weken worden afvaardigingen van de drie partijen PPA, CDA en GroenLinks/PvdA uitgenodigd om dieper op de grote thema's in te gaan en een nieuwe coalitieakkoord op papier te zetten. Rick Groetelaers: ,,Verwacht daarbij geen dik boekwerk waarbij we alles politieke helemaal dicht timmeren. Dat is ook niet meer van deze tijd. Op hoofdlijnen moet er een akkoord komen. Maar er moet straks ook ruimte zijn voor andere partijen om daarover in discussie te gaan en ook burgers en maatschappelijke instellingen moeten mee kunnen denken en praten.”

Sociale woningbouw

Sociale woningbouw is een van de meest belangrijke onderwerpen die de komende tijd spelen. Raaijmakers: ,,Alle partijen vinden dat belangrijk. En wij als PPA vinden dat we creatief met dit onderwerp om moeten gaan. Daarbij denken we aan allerlei vormen van woningbouw.” Groetelaers vult aan: ,,Dat betekent ook dat we het middensegment van woningbouw op stoom moeten brengen. Om zo doorstroming naar andere woningen op gang willen brengen.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Bert van Druenen en Peter Raaijmakers. Een parttime wethouder en een fulltime wethouder. © Bart Coolen

Verdeling

In de nieuwe coalitie levert de PPA een fulltime wethouder (Peter Raaijmakers) en een parttime wethouder (Bert van Druenen), het CDA een fulltime wethouder (Lianne van der Aa) en GroenLinks-PvdA een parttime wethouder (Sam Goossens).

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Ytje van de Hulsbeek (VVD): ,,We gaan niet bij de pakken neer zitten." © copyright Marc Bolsius

Teleurstelling

De VVD is verbaasd dat er in de politiek een ‘ruk naar links’ wordt gemaakt. ,,We hebben de laatste vier jaar in de coalitie fijn samengewerkt”, zegt Ytje van de Hulsbeek. ,,Percentueel hebben we bij de verkiezingen ook het meeste winst geboekt. Maar we gaan niet bij de pakken neer zitten. We gaan constructief oppositie voeren. En we proberen zoveel mogelijk van ons VVD-gedachtengoed naar voren te brengen.”



