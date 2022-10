Gevonden voorwerpen: Dit keer iets macabers, een zwaar stenen grafkruis

Je moet er niet aan denken. Dat je als nabestaande met een emmertje sop en borstel op pad gaat om het graf van je geliefde, familielid of kennis op te poetsen, zo richting Allerzielen of Allerheiligen. En dan zie je plots dat het kruis van het graf is afgerukt en verdwenen.

Gevonden voorwerp

Toch lijkt het er op dat ergens een grafmonument in Sint-Michielsgestel of omgeving er zo bij staat. ,,Dat is ook de reden dat de mensen van de buitendienst het monument bij de Bluumkesbrug hebben meegenomen en we het nu veilig op de gemeentewerf bewaren als ‘gevonden voorwerp.’ We hopen dat zich iemand meldt die het kruis herkent of mist”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Het is niet zomaar een ding dat je in een fietstas vervoert. Want het is van steen en de afmetingen zijn zeker tachtig bij dertig centimeter. De steen is ook behoorlijk zwaar. ,,Er staat geen naam of andere inscriptie in", zegt de gemeentewoordvoerder. ,,We hebben ook de begraafplaatsen in onze gemeente al na laten lopen om te kijken of er ergens iets wordt gemist. Nu delen we op sociale media en via andere kanalen zoveel mogelijk deze vondst en hopen dat we de plek kunnen vinden waar dit kruis thuishoort.”

Grafschennis

Het lijkt dus vooralsnog geen rare grap in de aanloop naar Halloween. Met Halloween gebruiken mensen meestal plastic replica’s als rekwisiet. Het lijkt nu meer het werk van vandalen die grafschennis hebben gepleegd en onderweg misschien werden gestoord. Of dieven die het kruis onderweg alsnog te zwaar vonden en het hebben gedumpt.

Rare plek

Het is sowieso een rare plek om een stenen kruis te dumpen. Bij de Runweg is een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. De begraafplaatsen van Berlicum en Den Dungen liggen op een behoorlijke afstand van de vindplaats. En je stopt er ook niet gemakkelijk met de auto om er een stenen kruis uit te laden. Kortom, vraagtekens genoeg bij deze vondst.

Al wat ouder

Het model van het kruis verraadt dat het al van een wat oudere datum is. Want stenen kruizen in deze vorm worden al een tijd niet meer gebruikt. Het is nu meer gangbaar om een granieten paneel op de kop van de grafsteen te gebruiken met inscripties, of alleen een zerk te gebruiken zonder ‘achterkant’.

Wie de foto van het oude stenen kruis met een loep bekijkt, zou in het rondje het jaartal 1580 kunnen zien. Maar of dat jaartal klopt is niet met zekerheid te zeggen. Het kruis ziet er zeer goed onderhouden uit. Daardoor zou je weer kunnen twijfelen of 1580 wel klopt.



