Groot kassencomplex maakt plaats voor twee vrijstaande woningen: ‘Geklets is mij doorn in het oog’

Voorstel om alleen te bouwen voor eigen inwoners in Boxtel haalt het niet

BOXTEL - Sociale nieuwbouwwoningen in Esch voor starters in Esch, in Liempde voor Liempdenaren en in Lennisheuvel voor mensen die met Lennisheuvel verbonden zijn. Dat zou goed zijn, zegt Combinatie95. Nee, zegt de meerderheid van de Boxtelse politiek.