Hans met Razz naar WK voor Duitse Herders: ‘Als het maar niet te warm wordt, want dan luistert hij niet’

,,Een hond die graag speelt, maar ook heel eigenwijs is”, zo omschrijft Steenbekkers Razz in het kort. Hij heeft de herdershond nu ruim 4 jaar en voor hem is het meer dan een huisdier. ,,Sinds 1998 doe ik al wedstrijden met Duitse herdershonden. Ik ben lid van de kringroep in Schijndel en daar is ook de liefde voor deze sport begonnen. Al was die voor herdershonden er al langer. We hadden van thuis uit al honden.”