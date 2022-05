Hart: fietstunnel Schijndel al veiliger met paar simpele ingrepen

De fietstunnel onder de Structuurweg is sinds oktober 2015 in gebruik. De realisatie kende een moeizame aanloop en werd aanzienlijk duurder dan aanvankelijk begroot: de gemeente was er bijna 2 miljoen euro aan kwijt. Ook het gebruik ervan heeft bij veel gebruikers tot gemor geleid. Zo is de tunnel voor veel fietsers te steil, te onoverzichtelijk en het wegdek is te glad.