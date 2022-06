Heemkundevereniging herdenkt Bossche martelaar in Gestel

In het voorgebouw van het voormalige kleinseminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel, het enige deel van het eens zo imposante gebouwencomplex dat nog herinnert aan die tijd, bevindt zich een bijzonder glas-in-loodraam.

Martelaar van Gorcum

Daarop staat Leonardus van Veghel afgebeeld. Deze Leonardus, in 1527 geboren in Den Bosch en in 1566 tot pastoor benoemd in Gorinchem, was één van de Martelaren van Gorcum en hij fungeerde als woordvoerder van deze groep van negentien geestelijken.