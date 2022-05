Hemelvaartrit van en naar Schijndel goed voor bijna 150 deelnemers: ‘Mensen willen ons autootje aaien’

Nieuwste productie Stichting Levenswijs krijgt de handen op elkaar, maar was het ook meteen de laatste?

SINT-MICHIELSGESTEL - Zet de Stichting Levenswijs met de film ‘Het gras aan deze kant van de heuvel’, die afgelopen zaterdag in première ging bij de Meander, een punt achter haar activiteiten? Over die vraag buigt zich maandagavond het stichtingsbestuur. Daar past dan beslist het woordje ‘helaas’ bij. Want weer lukte het de vrijwilligers om een verrassende, zelfs vernieuwende productie te presenteren aan jong en oud van het dorp Sint-Michielsgestel.

16 mei