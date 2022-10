Het Boxtel van Guus Bekooy: ‘Dankbaar dat ik mensen kan helpen’

Een beroepsvrijwilliger, zo omschrijft hij zichzelf. Guus Bekooy (84) bladert in zijn volle agenda. ,,Ik werk vier uur per week voor De Luisterlijn, bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek. Eenzaamheid speelt vaak een grote rol.”

Verder is hij actief voor de Landelijke Vrijwilligersraad. ,,Een soort OR voor de vrijwilligers van de Luisterlijn.” Maar ook dichter bij huis zet hij zich in: voor Museum Boxtel (MuBo). ,,Ik heb de touchscreens van de canon van Boxtel ‘gevuld’. Daar heb ik drie jaar aan gewerkt.”

Eerst plaatjes, dan de tekst

Het project was een kolfje naar Bekooys hand. ,,Ik was communicatiemanager bij Philips. Iets beklijft het best als je het zelf ervaart. Je moet bijvoorbeeld in Parijs geweest zijn, om écht te weten hoe het daar is. Beleving is iets zintuiglijks. Maar als dat niet kan, dan werken plaatjes en video’s het best, zoals bij de touchscreens. Want mensen zijn oogdieren. Eerst plaatjes, dan onderschrift, vervolgens de kop, en daarna de tekst. En die tekst, die moet je begrijpelijk maken.”

Maar dan is het niet klaar voor Bekooy. ,,Ik wil weten wat de bezoeker ermee doet. Wat heb je bereikt bij hem of haar? En dat heb ik ook met de didactische projecten die ik voor Heemkunde Boxtel doe. Momenteel werk ik mee aan een project over de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Boxtel. Het beeldmateriaal en de teksten worden straks ingevoerd op de site van Heemkunde Boxtel en daar kunnen scholen dan op inloggen. Wat doet het met de beeldvorming van de leerlingen? Heb je daar invloed op? Daar ben ik in geïnteresseerd.”

Voedselbank

En dan de Voedselbank, ook daar is hij actief. ,,Ik zit bij de intake. Dan wordt bepaald of huishoudens wekelijks een voedselpakket kunnen krijgen. Verder help ik bij het uitdelen van de pakketten, en dan zie ik echt wat het voor de mensen betekent.”

Hij is dus elke dag bezig? ,,Gelukkig wel! Sommige dingen geven me niet per se veel voldoening zoals dat grote project voor het MuBo, maar als ik ergens aan begin, dan wil ik het ook afmaken. En wat betreft De Luisterlijn: ik ben dankbaar dat ik mensen kan helpen. Maar het is geen hulplijn, dus je moet voorzichtig zijn. Geen oplossingen aandragen, want je bent geen arts en geen psycholoog.”

Trots

,,Voor mij is de Sint-Petrusbasiliek hét symbool van Boxtel. En het tweede: de spoorlijn die we al bijna 160 jaar hebben. Boxtel was lange tijd een belangrijk knooppunt in het spoorwegennet.”

Volledig scherm Guus Bekooy. © Noor Reigersman