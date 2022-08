Het Boxtel van Kees Doevendans: ‘Een goede koordirigent haalt 400 procent meer uit een koor’

Hij staat stil in de gang van zijn appartement en wijst naar een grote fotoafdruk aan de muur uit het Eton Choirbook, met nogal onleesbare noten. ,,Dit is uit 1500.” Muziek speelt een grote rol in het leven van Kees Doevendans (67). ,,Ik ben nu bezig met Ja zuster, nee zuster, samen met Jos Vervoort en Adri van Osch. In april traden we drie keer op voor vrienden en kennissen en in oktober doen we het voor iedereen die maar wil komen.”

Doevendans’ enthousiasme spat van hem af. ,,De teksten van Annie M.G. Schmidt en de muziek van Harry Bannink zijn geniaal als je je erin verdiept. We zijn al een paar jaar aan het voorbereiden en willen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke muziek en tekst blijven, want mensen willen terug naar die sfeer van toen.”

Jongenskoor

Hij loopt naar zijn piano en de eerste tonen van Wil u een stekkie weerklinken. ,,Waar doet dit begin je aan denken? Juist, aan When I am sixty four van de Beatles. Dat ontdekten we toen we ermee bezig waren. En wat denk je van de tekst ‘Ik geef je een stekkie van de fuch, fuch, fuchsia?’ Annie M. G. Schmidt wist heel goed wat ze schreef, hoor. Ze gebruikte woorden die toen nog helemaal niet gebruikelijk waren, maar nu wel.”

Doevendans kreeg de liefde voor muziek met de paplepel ingegoten. ,,Ik zat bij het jongenskoor Cantasona en dat heeft me gevormd. Toen al sprak renaissancemuziek mij het meest aan.” Hij lacht. ,,In 2018 hadden we een reünie vanwege het 75-jarig bestaan en toen hebben we ook met zijn allen gezongen – er waren 120 oud-leden. Ik dirigeerde. Het begon en wham! Het ging meteen goed. Het zat nog zó in ons.”

Elk jaar alles opnieuw

Na het gymnasium was de keuze snel gemaakt: eerst haalde hij een eerstegraads lesbevoegdheid – ,,Maar elk jaar opnieuw alles uitleggen aan leerlingen, dat zag ik niet zitten.” – en uiteindelijk ging hij muziekwetenschappen en koordirectie studeren in respectievelijk Utrecht en Tilburg.

En hij dirigeert nog steeds: het Sint-Petruskoor en Kamerkoor Ratatouille. ,,Koordirigent is een vak apart. Als iemand vroeger een koor ging dirigeren, werd gezegd: ‘Ach, doe maar gewoon wat.’ Zo’n dertig jaar geleden werd het echt serieuzer. Een goede koordirigent kan 400 procent meer uit een koor halen.”

Trots op...

,,Dat er zoveel mensen in Boxtel zijn met wie ik veel goede dingen heb kunnen doen. Het is weer een andere hoek dan waar veel anderen in bezig zijn, maar dat kan allemaal in Boxtel.”