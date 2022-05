Het Den Dungen van Rien van Osch, die in zijn achtertuin magische werelden creëert

Hij zit achter zijn computer in zijn atelier en legt de laatste hand aan zijn boek Phantasy Art. Op de cover staat een steigerend paard in een minutieus weergegeven landschap met dreigende wolken. ,,Dit komt te hangen op mijn expositie in Erp, met Pinksteren.”

Rien van Osch (64) is kunstenaar, geboren en getogen in Den Dungen. Jarenlang had hij een reclamebureau en werkte 120 uur per week. ,,Reclamewerk moet altijd gisteren klaar zijn. Maar alleen geld maakt je absoluut niet gelukkig. Ik zag mijn gezin bijna niet meer.”

Lopen in eigen kunstwerk

Quote Jammer dat er veel wordt gesloopt in Den Dungen om plaats te maken voor appartemen­ten Rien van Osch Hij dook in het maken van kunst, iets wat hij al eerder deed. ,,Ik begon ooit als airbrush-illustrator en maakte superrealistisch werk. Nu maak ik magisch-realistisch werk en line strip.” Eh… line strip, wat is dat? ,,Line Strip Art is een vorm van realistische stripkunst. Kijk, dit is line strip.” Hij wijst naar kleurrijk tekenachtig kunstwerk van een Toscaans stadje met een levendig straatbeeld en grinnikt. ,,Daar loop ik zelf ook op straat.”

Het werk hangt aan de schutting in zijn achtertuin, evenals enkele verdere magisch-realistische landschappen. ,,Normaal hangt het hier vol, maar een aantal werken gaat mee naar de expositie.” Hoe gaat hij te werk? ,,Ik maak heel veel detailfoto’s, onder andere van bloemen, insecten, steentjes, grassprietjes en die gebruik ik – samen met bijvoorbeeld een foto van een berglandschap – in één kunstwerk die ik op de computer maak. Zo kan ik magische werelden creëren. Ik probeer de werkelijkheid in een droom te overtreffen.”

En die magische werelden, die schenkt hij ook weleens aan goede doelen. ,,Ik moet natuurlijk wel achter dat doel staan, zoals laatst Den Dungen Doet Wat.” Hij lacht even. ,,Verder poets ik vakantiefoto’s op zodat ze de sfeer krijgen die je toen voelde. Want je herinneringen zijn vaak mooier dan de foto’s weergeven. Het moeten hoge-resolutie-foto’s zijn die ik tot in detail kan bewerken. Ik herschep de foto eigenlijk tot het punt waarop de opdrachtgever zegt: ‘Nú stoppen! Dít is wat ik heb gezien tijdens mijn vakantie!” In zijn atelier is ook nog plaats voor lessen Engels en gitaar. ,,Ik vind het allemaal leuk om te doen!”

Trots

,,Ik ben trots op veel dingen van Den Dungen. Op de fraaie natuur, de ringdijken. Het is een fijn dorp, met fijne mensen. En er zijn veel mooie monumenten, jammer dat er veel wordt gesloopt om plaats te maken voor appartementen.”