Het Esch van Delia de Waard: ‘Heerlijk om mensen blij te maken’

Bewoners kunnen terecht bij drie nieuwe wijkmake­laars, de ogen en oren van Gestel en Boxtel

BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL - Ze staan klaar om in alle wijken en dorpen van Sint-Michielsgestel en Boxtel aan de slag te gaan met initiatieven die vanuit bewoners ontstaan. Met drie nieuwe wijkmakelaars erbij, Mike Venrooij stond er even alleen voor, is het team weer op oorlogssterkte. Hen wacht een serie schone taken.