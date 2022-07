Het Esch van Nettie van de Langenberg: ‘Samen kom je ver’

Ze glimlacht. ,,Het verrijkt je leven enorm.” Ze pakt het boek Esch in Oorlogstijd. ,,Het is zo’n leuk team, het Comité Esch in Oorlogstijd, met respect voor elkaar. Iedereen heeft zijn en haar eigen kwaliteiten.” Zeventien jaar lang was ze bestuurslid van Heemkundekring De Kleine Meijerij en haar zoektochten in archieven gaan onverminderd voort. ,,Ik denk dat het komt omdat ik onder de rook van kasteel Stapelen geboren ben. Daar is mijn interesse ontstaan. Ik wilde weten wat daar allemaal is gebeurd.”