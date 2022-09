Het Gestel van Riny de Wilde: ‘Iedereen is welkom, of je nu gelooft of niet’

Ze is 83, maar ze oogt jonger en loopt als een kievit. ,,Ja, ik zwem veel.” Ook op andere vlakken is de opgewekte Riny de Wilde nog steeds erg actief, ook al vindt ze dat zelf wel meevallen.

Op haar vijftigste keerde ze terug naar de schoolbanken. ,,Geestelijk verzorger, HBO, want ik ben graag praktisch bezig. En ik werk het liefst met mensen. Momenteel help ik mee met het voorbereiden van de oecumenische viering voor het zestigjarig bestaan van de KBO hier in Gestel. Maar verder doe ik niks voor de KBO, hoor. Die activiteit vink ik dus af als ik klaar ben.” Ze lacht. ,,Nu ik ouder word, stoot ik meer af. Beter om zelf het initiatief te nemen dan dat een ander zegt dat je misschien maar eens moet stoppen.”

Quote Zingen is zo heerlijk! Riny de Wilde Maar de bijeenkomsten van ‘Bezinning en Ontmoeting’, die blijft ze met vier andere mensen voorbereiden. Waaruit zijn die bijeenkomsten ontstaan? ,,De laatste tien jaar van de Christofoorkerk was ik pastoraal medewerkster. Nadat de kerk in 2000 werd opgeheven, hebben we drie keer een reünie gehad. Toen kwam de vraag of we op een inhoudelijke manier konden doorgaan. Sindsdien hebben we vijf keer per jaar een Bezinning en Ontmoeting.”

Elke keer een ander thema. ,,We zoeken verhalen en gedichten overal vandaan, gebeden, liederen en er is pianospel. Iedereen is welkom, of je nu wel of niet gelooft. Zelf vind ik de betekenis van geloof erg belangrijk, maar in de kerk is te veel nadruk op de dogma’s komen te liggen.” Ze grinnikt. ,,Soms zijn we het onderling niet eens over een verhaal of gedicht. Dan gelden de meeste stemmen.”

Aanvankelijk kwamen er zo’n 45 mensen naar de bijeenkomsten, maar inmiddels zijn het er dertig. ,,Tja, de mensen worden ouder. Misschien is het ontmoetingsdeel nog wel het belangrijkst.” De meeste stemmen gelden, dat geldt ook voor de kerst- en paasvieringen van De Zonnebloem die ze elk jaar met anderen voorbereidt. Verder gaat ze voor in avondwakes in verzorgingshuis De Beemden – ,,Maar die zijn er sinds corona bijna niet meer”– en soms crematies van vrienden of familieleden.

En zingen, dat doet ze ook: in het Christoffelkoor in De Beemden. ,,Zó heerlijk.” O ja, ze collecteert ook nog voor de kerk in Den Dungen. ,,Ik ben de enige vrouw. Dachten ze dat er een man bij kwam, Riny, maar toen stond ik er opeens, haha.”

Trots

,,Op het bouwdorp, Minigestel, waar 900 kinderen van genieten. Jong en oud heeft dan plezier. En op de knutselweek.”