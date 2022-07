Het Gestel van Willem-Jan van Buuren: ‘Zonder mijn vrouw ben ik niks’

Hij loopt door zijn fietsenwinkel aan het Spijt in Sint-Michielsgestel. ,,Het is moeilijk om aan fietsen te komen. De fietsen die ik nu bestel, komen pas volgend jaar.” Ook al heeft Willem-Jan van Buuren het druk, toch maakt hij tijd vrij voor diverse verenigingen. ,,Ik ben niet van het organiseren, maar ik wil wel graag helpen. In mei was ik verkeersregelaar tijdens de Halderse Voorjaarsfeesten. En ik ben dertig jaar Zwarte Piet geweest.”

Bar voor intern gebruik

Quote Voor de zeskamp hebben we hobbelfiet­sen Willem-Jan van Buuren Hij doet de deur open van zijn eigen gezellige bar naast de winkel. ,,Kijk, dit is Kavee de Vietzz. Die naam heeft mijn vriendengroep gegeven, haha. Hier worden de carnavalskranten en de collectebussen opgehaald door de mensen die de kranten rondbrengen en daarna is iedereen welkom om een biertje te drinken, erg gezellig.” Verder is de bar voor intern gebruik. ,,Gewoon voor de familie, of bijvoorbeeld als mijn moeder jarig is. Maar volgend jaar vieren we het honderdjarig bestaan van de winkel en dan kunnen we hem voor de open dag gebruiken.” Honderd jaar! ,,Ja, maar zonder mijn vrouw Margot ben ik niks.”

Ook al is het hoogzomer, toch even terug naar carnaval. Dat zit de glunderende Van Buuren duidelijk in het bloed. ,,Toen ik adjudant was, beleefde ik mijn twee prachtigste carnavalsjaren. Ja, ik vier het altijd in Gestel. Ik ben één keer tijdens D’un Elfde van d’un Elfde in Den Bosch geweest. Die viel op maandag en dan ben ik vrij. Ik had als enige niet de Oeteldonkse kleuren aan, maar ik mocht overal naar binnen.” In 1981 richtte hij zijn carnavalsvereniging De Overalle(r)s op. ,,Maar die bestaat niet meer. We zijn doorgegaan als vriendengroep.”

En zijn fietsen, die zet hij soms in voor het goede doel: zoals de zeskamp in Gestel en in Berlicum. ,,Daar hebben we hobbelfietsen voor. Die hebben spaken van ongelijke lengtes waardoor de as niet in het midden zit. Dat is lastig fietsen.” En dan de Spiegeltent tijdens de kermis, daar is Van Buuren eveneens te vinden. ,,Ik draai altijd een bardienst, vind ik erg leuk. En bij de Gestelse Pomp, daar ben ik ook actief – maar dan alleen met bier drinken. Dat moet per slot ook gebeuren, anders staan die vrijwilligers er voor niks.”

Trots

,,Ik ben trots op al die vrijwilligers die actief bezig zijn voor verenigingen. Het zijn wel heel vaak dezelfde mensen die zich inzetten. En ik ben trots op Gestel.nu, onder meer opgezet door Willem Geurts en Arie van Erp. Lokaal nieuws, heel fijn.”