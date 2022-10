Het Kleine Grut verhuist naar de boerderij, voortaan mogen de kinderen overalls en laarsjes aan

Plannen aan Ruiting in Esch gaan door, ondanks zeventien ingediende bezwaren

ESCH - Niet iedereen in Esch is er even gelukkig mee, toch zet de gemeente Boxtel de plannen aan De Ruiting in het buitengebied bij het dorp door. Een deel zal worden getransformeerd van veeteelt naar recreatie, op een ander stuk worden zes (grote) woningen gebouwd.

25 oktober