Het Lennisheuvel van Toon van Grinsven: ‘Ik kan overal binnenlopen voor een bakje koffie’

,,Ik heb niks in mijn eentje gedaan. Altijd met andere mensen, en samen hebben we aardig wat bereikt.” Toon van Grinsven (84) beent energiek over het terrein om zijn huis, loopt zijn woonkamer in en gaat aan tafel zitten. ,,Ik woon hier nu vijftig jaar en het bevalt me nog altijd prima.”

Handen uit de mouwen

In die vijftig jaar heeft hij zijn handen dus flink uit de mouwen gestoken voor Lennisheuvel. En dat doet hij nog steeds. ,,Ik ben zo’n dertig uur per maand bezig met het blad RKO, Rond Kerk en Orion. Interviewen, fotograferen, foto’s bewerken, opmaak. Leuk om te doen. Maar omdat hij één keer per maand verschijnt, loop je altijd achter de fanfare aan.”

Quote Niemand wil tegen zwarte dozen aankijken Toon van Grinsven Hij pakt het blad van tafel. ,,Vers van de pers. Kijk, hier staat een artikel over Madelief van den Berg uit groep 8. Ze heeft een actie voor Oekraïne bedacht en samen met andere kinderen uitgevoerd. Daar ben ik echt trots op.” Van Grinsven is ook al jaren actief voor CROL, dat inmiddels CROLL heet. De L van leefbaarheid is erbij gekomen en daar maakt Van Grinsven zich sterk voor.

Zo heeft hij zich met de andere mensen van CROLL ‘bemoeid’ met bedrijventerrein Ladonk. ,,We zijn erin geslaagd dat het verder van Lennisheuvel is gebouwd.. En er zijn brede groenstroken omheen gekomen. Gelukkig maar, want niemand wil aankijken tegen die zwarte dozen van de heren ondernemers.” En in die groenstroken zijn wandelpaden aangelegd. ,,Die sluiten aan op de bestaande paden.”

Geslaagd parkje

Hij wijst op het logo op de omslag van RKO-blad: een klavertje. ,,De wandelroutes in en rondom Lennisheuvel liggen in de vorm van een klavertje.” En die wandelroutes, die heeft Van Grinsven helpen aanleggen. ,,Maar ik heb geen bemoeienis gehad met de kapel, hoor!” Maar wel met het Centrumplan. En met het sportveldje achter de school en Park Boscheind. ,,Een geslaagd parkje, maar er mogen wat meer bomen in.”

Het vrijwilligerswerk schenkt hem veel voldoening. ,,Mooi om te zien dat veel mensen van Park Boscheind genieten en kinderen van het sportveldje.” En de speeltuin naast de kerk, heeft hij daar ook nog mee te maken gehad? ,,Nee, die ligt er al eeuwig. Is tegelijk met de aarde ontstaan.”

Trots:

,,Het is een lief, klein – dat moet zo blijven – en groen dorp. Maar de mensen zijn het allerbelangrijkste. Als ik vraag of iemand wil helpen met een activiteit, krijg ik nooit nee te horen. En ik kan overal binnenlopen voor een bakje koffie.”