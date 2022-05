Het Olland van Wil Peters: ‘Wie hier lid wordt, gaat niet meer weg’

Gemonds gilde neemt nieuw vaandel in gebruik

GEMONDE - Het gilde Sint Joris Catharina Antonius en Sebastiaan in Gemonde neemt dinsdag 19 april tijdens de jaarlijkse teerdag z’n nieuwe vaandel in gebruik. Dat vaandel is ontworpen door Leo van der Sangen en gemaakt door Joke Willigers.

16 april