Het Schijndel van Frans Keetels: ‘Iemand blij maken is het mooiste wat er is’

Hij verzet het statief met daarop een houten fotocamera. ,,Dit is een platencamera uit de jaren ’30. Ja, zo eentje waarbij magnesium ontploft als je flitst.” Frans Keetels (70), van de gelijknamige fotowinkel, heeft een verzameling oude fototoestellen. ,,Kijk, dit is er eentje uit ongeveer 1900. Er staat geen merk op; dat gebeurde vroeger niet.” In totaal heeft hij zo’n honderd oude camera’s. ,,Veel daarvan heb ik van klanten gekregen.”

Internationaal

En die klanten, die geven hem de meeste voldoening in zijn werk. ,,Laatst stond er een groot artikel in Brabants Dagblad over natuurfilmer Kees van Meurs. Hij krijgt nu ook internationaal bekendheid. Als jongen fietste Kees al vanuit Rosmalen naar ons toe om hier zijn spullen te kopen en hij komt hier nog steeds. Elke maand wel een keer. Dat doet hij al veertig jaar. Geweldig toch?”

Quote Je moet niet denken aan geld, maar aan mensen Frans Keetels Keetels heeft bijzondere verhalen over zijn werk. ,,Er kwam een vrouw met haar dochtertje van tien jaar. Het meisje had een dikke bril op en moest een pasfoto laten maken. Eentje met bril en eentje zonder bril. Maar ze wilde haar bril niet af, want dan zag ze niets meer. Ik heb een aantal foto’s gemaakt, terwijl ik met haar praatte. Twee daarvan waren heel mooi en daar was ze erg blij mee.”

Even is Keetels zichtbaar ontroerd. ,,Het meisje wilde één foto aan haar moeder geven en eentje aan haar oma. Waarop haar moeder zei: ‘Dan heb je zelf geen foto meer’. Toen heb ik zes extra afdrukken gemaakt. De moeder wilde die afdrukken betalen, maar dat wilde ik in geen geval. Dan zou het voor mijn gevoel niet meer zo mooi zijn.” Hij glimlacht. ,,Want iemand blij maken, dat is het mooiste wat er is. Je moet niet denken aan geld, maar aan de mensen.”

Er zijn niet veel fotowinkels meer... ,,Klopt, maar veel mensen willen toch iets vasthouden en niet via internet kopen.” Hij gaat dus stug door? ,,Ja, tot mijn honderdste, als dat mogelijk is. Vanochtend werd ik opgeroepen omdat iemand ziek was. En dan ben ik blij dat ik weer in de winkel sta. Dat is echt mijn passie.”

Trots

,,Als ik in ’t Spectrum ben, zie ik daar veel vrijwilligers. Het voelt als een warm bad. Ook het gebouw is prachtig met de bioscoop, de exposities, de theaterzaal – daar repeteren we met de Fanjazztic big band. En verder vind ik de Wijboschbroek en de Vlagheide schitterend. In de Vlagheide waan je je in Limburg. En het verenigingsleven, daar ben ik ook trots op. Voetbal, koren, van alles.”