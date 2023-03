Hockeyer Jelle Galema stopt als international: ‘Ik wil me op één iets richten en dat is Oranje-Rood’

OPROEP Oproep: kies jij al voor een vast energiecon­tract?

EINDHOVEN - Met de lente in aantocht verlagen veel energiebedrijven hun tarieven voor stroom en gas. Per april betalen klanten met een variabel contract bedragen die rond het prijsplafond van de overheid liggen. Grote vraag is natuurlijk of de tarieven later dit jaar nog verder dalen of weer omhoog schieten.