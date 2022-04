Horeca publiek krijgt weer alle ruimte op de Markt in Boxtel, vanaf dit weekend verboden voor verkeer

BOXTEL - Vanaf dit weekend is de Markt in Boxtel weer verboden terrein voor auto's op zaterdag en zondag. Ondernemers mogen in de weekenden hun terrassen uitbreiden en er staan tal van evenementen op de planning.

Van 1 april tot 1 november - ,,We wilden graag Halloween nog meepakken” - is de Markt in de weekenden afgesloten voor verkeer. Het idee is dat ondernemers net als afgelopen twee zomers hun terrassen op de markt kunnen uitbreiden. ,,Dat idee is ontstaan tijdens corona", vertelt voorzitter van het Centrummanagement Luc Broos.

In theorie mogen de ondernemers aan de markt dit weekend de boel alweer uitbouwen. ,,Maar vanwege de slechte weersvoorspellingen verwacht ik geen drukte", zegt Broos. ,,Misschien dat er zondag nog een muziekje gedraaid wordt buiten, want dan komt de zon er nog een beetje doorheen.”

Oranjefeesten

De echte grote aftrap is de Oranjefeesten. ,,Dan gaan we echt flink uitpakken. Vrijdag na de weekmarkt wordt er meteen begonnen met opbouwen. Van zondag tot en met woensdag is het feest.”

Het programma voor de zomer is nog in de maak. Broos kan al wel een tipje van de sluier oplichten. ,,We willen iets met landen als thema gaan doen. Dat mensen de cultuur en het eten van het land leren kennen. Te beginnen met Oekraïne.”



