Impasse rond bouwplan 110 woningen in Middelrode

Het is nogal wat als je in een relatief klein dorp als Middelrode in één keer een nieuwe woonwijk met ongeveer 110 nieuwe huizen erbij krijgt. Dat beseften ook de buurtbewoners van de straten Diepven, Christinastraat en Oud Laar. Vandaar dat ze na de lancering van het plan door de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte volop in gesprek wilden.

Wat is er aan de hand?

Die dialoog tussen beide partijen verloopt nu stroef, alhoewel naar beiden partijen zeggen de gesprekssfeer goed is. Maar de verschillen van mening zijn te groot om te overbruggen. Nu dreigt er een patstelling. Wat is er gaande?

Groot ding

De buurt vindt dat de nieuwe woningen veel te dicht op de huidige bebouwing komt te staan. Ze willen wat meer afstand inbouwen tussen bestaand en nieuw. Daarnaast gaat het onder meer om meer groen in de nieuwbouwwijk, zodat het niet zo ‘versteend.’ Maar ook de aan- en afvoerroute van de nieuwe wijk is voor buurtbewoners een groot ding. Niet allemaal via één route van en naar de nieuwbouw.

Ruimte voor Ruimte heeft tijdens de gesprekken al wat water bij de wijn gedaan. Onder meer extra parkeerplaatsen bij Diepven, een aansluitingsweg op de Zandstraat en een groene zone bij Oud Laar.

Waarom in beton gegoten?

Maar volgens Geert Overdam, die spreekt namens bewoners, is na gesprekken met de gemeente en de Ontwikkelmaatschappij met bewoners de boel nog niet echt opgeschoten. Met andere woorden, ze komen er samen niet uit. ,,Ruimte voor Ruimte vindt steeds dat de kaders voor het plan zijn vastgelegd. Daar kan niet aan worden getornd. Maar het waarom daarvan, dat blijft voor ons gissen. Zijn het financiële afwegingen die daarbij een rol spelen of om andere inhoudelijke redenen?", zegt Overdam.

Volledig scherm De eerste tekening van de nieuwe wijk. © Gemeente Sint-Michielsgestel

Kaders

Wat de buurtbewoners betreft is het hele plan nog zeker niet rijp om in een bestemmingsplanprocedure te gieten en verder te werken aan de realisatie van 110 nieuwe woningen. En omdat de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte wel vasthoudt aan bestaande kaders, is nu een impasse ontstaan.

Gemeente aan zet

Ruimte voor Ruimte wil met individuele bewoners nog wel in gesprek over veranderingen van het plan. Maar dat slaan de bewoners als collectief als aanbod af. Dus vraagt de ontwikkelmaatschappij, maar ook de bewoners, of de gemeente opnieuw naar de kaders wil kijken en daar nieuwe uitspraken over doet. Tot die tijd ligt de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk dus even op zijn gat.



