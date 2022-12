In de ijzige kou langs WOII-verdedigingslinies rond Liempde

Liempde – Terwijl de deelnemers zich verzamelen in D’n Liempdsen Herd wordt de snijdende kou vergeleken met de ontberingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. ,,We kunnen ons natuurlijk niet voorstellen hoe het toen geweest moet zijn”, zegt gids Arnold van den Broek. ,,Maar door deze kou krijg je misschien een iets beter beeld. Ook hoe het nu voor de burgers en legereenheden in Oekraïne moet zijn. Maar nogmaals, die ontberingen kunnen we ons natuurlijk bij lange na niet indenken.”

De mutsen gaan op en het gezelschap start de tocht bij het oorlogsmonument in het Concordiapark. Van den Broek bespreekt de drie militaire slachtoffers die erop vermeld staan. Onder wie zijn oom naar wie hij is genoemd: Arnold van den Broek. ,,In de jaren dertig had hij zweefvliegles en toen de dreiging vanuit Duitsland toenam, mocht hij van de Nederlandse overheid les nemen in gemotoriseerd vliegen, op voorwaarde dat hij in dienst moest wanneer de oorlog uitbrak. In 1942 kwam hij om.”

Volledig scherm Gidsen Harrie Raaimakers en Arnold van den Broek leggen het uit met een landkaart. © jan zandee

De verhalen maken indruk op de deelnemers. Ter hoogte van het Ollandse café de Beuk, het voormalige D’n Toel, haalt gids Harrie Raaimakers een kopie van een gedetailleerde oude kaart tevoorschijn en laat de deelnemers zien hoe de situatie er op 20 oktober én op 22 oktober 1944 uitzag, vlak voor de bevrijding. ,,Deze kaart is gemaakt op basis van luchtfoto’s en op basis van waarnemingen op de grond.” Hij wijst naar de kerk. ,,Die lag in vijandelijk gebied. Het eerste wat de Schotten deden toen ze hier kwamen, was het wegschieten van de toren. Want van daaruit hadden de Duitsers goed zicht op de bewegingen van de geallieerden.” Vervolgens wijst hij in de richting van Sint-Oedenrode. ,,Daar zaten de geallieerden, vierhonderd meter verderop.”

De deelnemers hangen aan Raaimakers’ lippen wanneer hij over de rol van de snipers vertelt. ,,Deze Schotse sluipschutters waren zeer ervaren. Zó ervaren dat de Duitsers hun loopgraven niet meer uit durfden. Op een gegeven moment liepen de loopgraven vol regenwater en de Duitse sergeant liep over naar de Schotten. In veertien dagen tijd zijn hier vijftig Duitsers gesneuveld.”

Kleumend, maar nog altijd erg gemotiveerd, fietst de groep verder. ,,Ik hoor nu dingen die ik niet wist,” vertelt Tonnie van der Velden. ,,Heel interessant.” Het verhaal bij natuurcamping BlueWoods is ook weer bijzonder. ,,Bij Kasteren stortte een Amerikaans vliegtuig neer en piloot Joe Muller brak daarbij een enkel”, vertelt Van den Broek, die inmiddels een baret van de Gele Rijders heeft opgezet. ,,Hij werd opgevangen in het huis van BlueWoods. Kijk, daar achter dát raampje heeft hij zes weken op een bed gelegen. Om te voorkomen dat Duitsers argwaan kregen, werd gezegd dat hij tijdens een crash zijn gehoor had beschadigd en niet meer kon praten door de shock. Zo kwamen ze er niet achter dat hij een Amerikaan was.” Ook bij het Duits Lijntje komt de historie weer tot leven terwijl Rooiakkers het woord neemt. ,,Hierlangs werd veel Duits materieel ons land in gebracht. En na de bevrijding van de Schelde, gaat het vervoer andersom: dan wordt het materieel van de geallieerden vervoerd.”

Volledig scherm De deelnemers luisteren geboeid naar het verhaal van de gidsen. © jan zandee

Terwijl Leo van Tien in D’n Liempdsen Herd zich aan het haardvuur warmt, kijkt hij terug op de tocht. ,,Mijn tenen zijn er bijna afgevroren, maar het was zeer de moeite waard. Ik woon nu twee jaar in Liempde en voor mij is het een manier om meer over het dorp te weten te komen, en ook om mensen te leren kennen.”

Voor Richard Steenbakkers is het helemaal een lange tocht: hij komt met de fiets uit zijn woonplaats Sint-Michielsgestel en voegt er nog een verhaal aan toe. ,,Mijn oma en opa woonden in Gemonde en ze hadden een joods meisje in huis. Mijn oma nam de Duitse sergeant, die een goede inborst had, in vertrouwen en zei: ‘We hebben een onderduikster in huis.’ De sergeant antwoordde: “Ach, er zijn ergere dingen dan dat.’ ” Na de koffie stapt Steenbakkers weer op zijn fiets. Hij grijnst. ,,Ach ja, kou en emoties zitten tussen je oren.”