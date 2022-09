In Schijndel collecteren ze nu met een emmer, want alles in één keer werkt veel beter

Update en video Spoorweg­over­gang naar industrie­ter­rein Boxtel weer vrij na gaslek

BOXTEL - Een spoorwegovergang in Boxtel is woensdag lange tijd afgesloten geweest voor het wegverkeer vanwege een gaslek. Volgens Enexis was het lek waarschijnlijk enkele weken geleden ontstaan bij het plaatsen van een hek.

