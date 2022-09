Infoavond aanpak verdroging Wijboschbroek

Update Storing in spoortun­nel legt treinver­keer van Eindhoven naar Den Bosch en Tilburg tijdelijk stil

BOXTEL/EINDHOVEN - Er reden maandagochtend geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven Centraal omdat bij werkzaamheden in de spoortunnel van Best een technische storing was ontstaan. Daardoor konden vanuit Eindhoven geen treinen naar Tilburg en Den Bosch rijden, en andersom. Vanaf 11.50 rijden de treinen weer normaal, meldt de NS.

12:02