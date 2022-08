Inwoners van Meierijstad kunnen voortaan voor juridisch advies terecht bij rechtswinkel in Veghel

Regenton in Meierij­stad? U krijgt subsidie, nee wacht toch niet!

MEIERIJSTAD - Een regenton aanschaffen en daar subsidie voor krijgen, is aantrekkelijk. Maar niet elke inwoner van Meierijstad komt daarvoor in aanmerking. Volgens de lokale SP is het afhankelijk van welk waterschap in welke straat levert.

24 augustus