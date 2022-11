Jarig familiebedrijf Tausch in Schijndel ontvangt predicaat ‘Hofleverancier’

Goudsmid en horlogemaker

In 1897 verhuisde Harrie Tausch van St. Anthonis naar Schijndel. Daar begon hij in de Grotestraat als goudsmid en horlogemaker. Hij legde de basis voor de juwelierszaak die nu aan de Hoofdstraat in Schijndel gevestigd is. In 1937 nam zoon Antoon de zaak over en kwam er een optiek met brillen en nog later contactlenzen bij. Dertien jaar later werd de huidige winkel aan de Hoofdstraat geopend. In 1971 neemt zoon Leo de winkel over.