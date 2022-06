Jimi Hendrix laat Neanderthalers herleven in Boxtel

Schijn­delse­weg nu een paar weken op slot: kruispunt met Hezelaar wordt aangepakt

SINT-MICHIELSGESTEL - Het is een paar weken omrijden geblazen. Want de belangrijke doorgaande weg naar het centrum van Sint-Michielsgestel, de Schijndelseweg, ligt er een paar weken uit. Het kruispunt van deze weg met de Hezelaar en Vestdijkstraat krijgt een nieuw profiel. Want deze kruising is onveilig.

14 juni