Joyrider (16) richt ravage aan in Brabants dorp

Extra winkelruim­te als steen des aanstoots in Haaren

8:08 DEN HAAG/HAAREN - Over de bouw van woningen aan de Driehoeven in Haaren zijn de gemeente en projectontwikkelaar Copal Beheer uit Haaren het wel eens. Maar absoluut niet over de winkelruimte die Copal erbij wil bouwen. Volgens de gemeente is er al te veel leegstand van winkels in Haaren. De twee partijen troffen elkaar deze week voor de Raad van State in Den Haag, de hoogste bestuursrechter in Nederland.