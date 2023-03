‘Kap de bomen bij Oosterhof niet, maar geef ze juist meer ruimte’, vindt Bomen Brigade Boxtel

Tweehon­derd euro korting voor muziekles in Boxtel: ‘Kinderen hebben recht talent te ontdekken’

BOXTEL - Muziekles nemen, privé of in een groep? Boxtelse jeugd onder de achttien jaar kan van de gemeente weer 80 of 200 euro per jaar krijgen. Maar de muziekdocent moet dan wel naar Boxtel komen.