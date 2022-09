Kat zit vast onder motorkap van auto in Boxtel, diertje met wat lekkers bevrijd

De reddingsoperatie vond plaats aan de Nimrodlaan in Boxtel. Een voorbijganger merkte het dier in nood op. De kat liet zich regelmatig horen, reageert op de medewerkers van de dierenambulance, maar bleef voor iedereen onzichtbaar.

De brandweer probeerde de bodemplaat van de auto eraf te halen, maar dat was tevergeefs. Zonder het juiste gereedschap bleek dit niet te doen. Voorlopig zat iedereen met de handen in het haar. De politie en de brandweer waren inmiddels weer vertrokken.

Met wat lekkers bevrijd

Dennis, de zoon van de eigenaren van de auto, wist ‘met veel geduld en wat lekkers’ het katje uit de auto te bevrijden. Zo is te lezen in een Facebookbericht van de dierenambulance in Den Bosch. Medewerkers van de dierenambulance hebben het diertje naar een opvang gebracht.