Kees en Paula laten zien dat kleinschalig boeren kan: ‘Een koe gaat niet meteen weg als ze minder melk geeft’

Film over kerk Jacobus de Meerdere Den Dungen

DEN DUNGEN - De Heemkundevereniging Op die Dunghen heeft zondag 13 november een filmvoorstelling in de Litserborg in Den Dungen. De film gaat over de kerk Jacobus de Meerdere. En emeritus Chris van Beurden, die de kerk kent als zijn broekzak, neemt in de film de kijkers op sleeptouw door de kerk.

8 november