Kerstbomen en de musical in mei? Op De Beemd is het weer even winter

De 34ste kerstmusical van de Beemd zou eigenlijk in december 2021 opgevoerd worden, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Dan maar in de lente dacht directeur Lambèr Gevers. ,,Ik had het de kinderen beloofd, dus dan moet ik me ook daaraan houden. We zaten vorig jaar midden in de voorbereiding, dus dan wil je het ook afmaken. Dat deze editie in de Lente is, maakt het extra bijzonder.”