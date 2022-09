Kinderboulevard in centrum Schijndel

Graffiti bij Tunnelvisi­on, met overleden Jan Pennings in het achter­hoofd

LIEMPDE - Graffitikunstenaars die zich volop kunnen uitleven in de tunnel (het Duits Lijntje) onder de A2 aan de Laarakkerweg in Liempde. Tunnelvision 5.0 staat aan de vooravond van een memorabel eerste lustrum. ,,Deze editie is ook ter ere van Jan. Al is hij niet meer onder ons.”

9 september