Komt er een wielercafé bij oude vuilstort in Schijndel? Broer en zus hebben plan al klaar

Vogel­vreugd Ons Ideaal flikt het telkens weer; 25ste editie van de buiten­markt

BOXTEL - De tweedehandsmarkt loopt al 25 jaar als een tierelier. Vogelvreugd Ons Ideaal begon ermee uit financiële noodzaak en inmiddels zijn de jaarlijkse zeven binnenmarkten in De Rots en de buitenmarkt in juni niet meer weg te denken uit Boxtel. Gisteren was de 25ste editie van de buitenmarkt.

27 juni