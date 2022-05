Koninklijke onderscheiding Schijndels raadslid Van Gerwen

Binnenlo­pen voor nieuw plan Achter den Eijngel

LENNISHEUVEL - Nu het nieuwe bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk Achter den Eijngel in Lennisheuvel klaar is, komt er op maandag 13 juni ook een inloopbijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in het plan voor de bouw van 65 huur- en koopwoningen en 22 kavels voor particuliere bouw.

18 mei