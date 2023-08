Krasse knarren gaan altijd door met klauteren en klimmen in de Boxtelse beweegtuin

met video Veel schade bij cafetaria Lambertje in winkelcen­trum Oosterhof in Boxtel: ‘Brand begon in koelruimte’

BOXTEL - Bij cafetaria Lambertje in winkelcentrum Oosterhof in Boxtel was zaterdagavond rond 22.20 uur brand uitgebroken. De zaak en naastgelegen Jumbo liepen veel schade op. Volgens de brandweer lijkt de brand in de koelruimte van de cafetaria te zijn begonnen.