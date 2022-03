Kwelwater kan weer naar zeldzame blauwgraslanden in Kampina

Gisteren vierden de organisaties het gereedkomen van dit groot project in het Natura2000 gebied van Kampina. Vincent Lokin van waterschap De Dommel: ,,Er is veel gebeurd. De Beerze kreeg nieuwe meanders. De Heiloop is gedempt en ook een grote landbouwsloot. Vroeger wilden we snel van het water af. Nu gaat het meer om vasthouden en met stuwen beter sturen. De nieuwe stuwen praten met elkaar en weten precies wat de beste waterstand is.”

Lokin onthulde samen met gebiedsmanager van Natuurmonumenten Toon Loonen een informatiebord over de natte natuurparel Logtse Velden en Smalbroeken, waar de grotendeels gedempte Heiloop doorheen loopt. Ook een nieuwe bank bij de Beerze werd onthuld.

Loonen: ,,We zijn heel blij met de uitgevoerde maatregelen. Maar we hopen dat ze genoeg zijn. Door het dempen van de Heiloop komt er meer kwelwater bij de unieke blauwgraslanden terecht. Maar is de kweldruk straks genoeg om kalkrijk water bij de blauwgraslanden te krijgen? En is de kwaliteit van het water al goed genoeg. Wij denken dat er nog een tandje bij moet. Maar dat is voor de toekomst de zorg.

Volledig scherm Vincent Lokin (waterschap) en Toon Loonen (Natuurmonumenten) proberen de nieuwe bank uit, met uitzicht op de Beerze. © Domien van der Meijden

Vanaf augustus 2020 is er aan het herstel van de natte natuur in de Kampina bij Smalbroeken en de Logtse Velden. Het projectgebied van 341 hectare groot valt onder de bescherming van Natura 2000 en is aangepakt om de bijzondere natuur, zoals de zeldzame blauwgraslanden, te behouden.

,,Van die blauwgraslanden is er nog maar 2,5 hectare in de Kampina. Bijna het laatste restje van Brabant. De blauwgraslanden zijn niet blauw. Er groeit klokjesgentiaan, blauwe knoop en Spaanse ruiter. Dat geeft die blauwe goed", legt gebiedsbeheerder John Klijn uit.

Volledig scherm Stuwen praten met elkaar en houden precies genoeg water vast. © Domien van der Meijden

Bij het dempen van de Heiloop en de ‘verbouwing’ van de Beerze kwam niet genoeg eigen grond vrij. De aannemer moest nog enkele duizenden kuubs extra laten aanvoeren om de loop te dempen. Projectleider Eric Schellekens: ,,Waarschijnlijk is de boel toch wat verder ingeklonken en moest er een berg zand bij.”

Of de maatregelen echt werken, dat moet in de praktijk blijken. Klijn: ,,Dat weet je pas echt over een paar jaar. Maar dat blijven we volgen. Net als de aanwezigheid van grote waternavel en watercrassula. Dat zijn twee exotische plantjes die hier niet horen. Met name watercrassula is moeilijk te bestrijden. Die groeit niet alleen in het water maar ook op droogvallende stukken grond gewoon door.”



