Laatste bezoeken aan hoofdgebouw Kentalis; deelnemers reünie vinden ziel van Instituut voor Doven terug

SINT-MICHIELSGESTEL - Hoe imposant of majestueus het hoofdgebouw van Kentalis ook is, de ziel is eruit. Dat stelde het gros van de tientallen bezoekers van de reünie van het Instituut voor Doven vast bij een laatste rondgang door de holle gangen.

De ontmanteling van het gebouw - het staat in de verkoop - deed bij sommigen wat zeer. Bij de buurman van het instituut, de Meander, vonden de ruim 200 reüniegangers volop gelegenheid oude verhalen op te halen.

De drie rondleidingen van Piet Borneman beperkten zich tot de benedenverdieping. “Jammer”, zo vond Thom Kikkert, een oud-gediende bij het IvD. Graag had hij nog eens de immense zolder willen zien, toen ook ‘De Brabanthallen’ genoemd. De verdieping waar de jongens sliepen en de actieve wacht ’s nachts soms gelegenheid vond de keuken - in de kelder - te bezoeken. ,,Wij wisten dat de kok de sleutel van de diepvries in zijn koksjas liet zitten. Dankzij hem konden we makkelijk bij allerlei lekkernijen, en daarvan verorberden we dan een en ander”, lacht Kikkert bij de herinnering.

Vooral dankbaarheid

Bij de 89-jarige Veronie Franken roepen de oude beelden en opgehaalde anekdotes vooral dankbaarheid op. ,,Ik ben gekomen in 1945, tegen het einde van de oorlog, als leerlinge in de zesde klas.” Zij bleef, behaalde later als kloosterlinge diverse aktes en bracht het tot lerares aan het LHNO.

Die ziel van het IvD dan, wat wás die ziel? Die werd gevonden in de Meander, het cultureel centrum, en buur van Kentalis. In de vele vaak compleet onverwachte ontmoetingen kwam het telkens opnieuw tot een diepe duik in het verleden. Nostalgische en ook realistische terugblikken op een tijd dat die ziel nog wél huisde in het gebouw en op het hele IvD-terrein.

Saamhorigheid

,,De saamhorigheid op het Instituut, die was enorm. Daar zat de grote kracht”, zegt Edward van Os, die de organisatie als spreekleerkracht 40 jaar trouw bleef. ,,Wij deelden met zijn allen één filosofie, namelijk dat het kind centraal stond. Wij bereidden jonge mensen voor op een plaats in de maatschappij. Ik blijf ervan overtuigd dat wij hierin voorloper waren”, aldus Van Os. Onder een van de trappen wijst hij een ruimte aan, toen afgetimmerd en als logopedieruimte bestempeld. Diens eerste werkplek op het IvD.

Van directeuren tot groepsleiders, van keukenpersoneel tot leraren, van schoonmaaksters tot psychologen. De drukbezochte reünie trok bezoekers uit alle geledingen. De gewezen Ivd-kok Kees van den Bosch ziet in de grote zaal van de Meander oude, zwartwitte filmbeelden voorbijkomen, herkent ‘zijn’ keuken. Een wandelingetje door het hoofdgebouw zit er niet meer in. ,,Fysieke klachten”, verzucht hij, vooral toe te schrijven aan de tijden van weleer, dat hij met vier andere koks haast duizend monden te voeden had. ,,Echt zwaar werk was dat", zegt Van den Bosch, ,,maar toch, toch was het een prachtige tijd.”

Enkel nog een symbool

Op het terras en binnen in het Meandercafé ging het almaar door met herkennen van uit het oog verloren oud-collega’s, omarmingen, handen schudden, uitbundig anekdotes ophalen. In het besef wellicht dat juist zíj, al die medewerkers samen de ziel vormden van het Instituut voor Doven. Een ziel die opgeslagen ligt in de herinnering. Met een majestueus gebouw dat enkel nog fungeert als symbool ervan.