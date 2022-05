Laatste Kampinatocht een feit: Organisatie stopt na 44 jaar

Nog héle lange adem nodig voor komst Raadskamer in hartje Sint-Michiels­ges­tel

DEN HAAG/SINT-MICHIELSGESTEL – Gestelaren die hun zinnen hebben gezet op een van de 27 splinternieuwe appartementen in hartje Sint-Michielsgestel krijgen opnieuw de deksel op de neus. Het bouwplan de Raadskamer is door de Raad van State terug gestuurd naar Gestel. En dat is een grote domper voor huizenzoekers in Gestel die op deze gewilde plek willen wonen.

28 april