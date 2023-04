Langgevelboerderij bij Boxtelse Kampina lijkt niet op bouw uit de negentiende eeuw: ‘Maar wat is precies het probleem?’

Ook gebied rond Eindhoven in beeld voor proefbo­ring naar aardwarmte

EINDHOVEN - Een gebied in en om Eindhoven is door staatsbedrijf EBN geselecteerd voor een proefboring naar aardwarmte. Volgens een woordvoerder is uit seismisch onderzoek duidelijk geworden dat het de regio mogelijk kansen biedt om aardwarmte te gaan winnen.