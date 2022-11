Leerlingen Elde College ontleden straks bruine bonen uit eigen schooltuin: ‘Veel leuker om zo te leren’

Optiek & Juwelier Tausch uit Schijndel mag zich na 125 jaar hofleveran­cier noemen: ‘Het maakt ons trots’

SCHIJNDEL - Er komt een album met veel foto’s van vier generaties Tausch op tafel in de optiek- en juwelierswinkel van Annie en Ton in Schijndel. Ton wijst op een foto met wekkers in een vitrine: ,,Opa Antoon en oma Tonny Tausch achter de toonbank in 1950 in hun nieuwe winkel aan de Hoofdstraat”, zegt hij. ,,Klokken verkopen we niet meer. Horloges wel.”

23 november