Leerlingen én zijn eigen moeder (92) apetrots op zingende conciërge René Ulehake

,,Je kan er donder op zeggen dat de kinderen straks op school weer bij me aankomen met dit krantenartikel”, zegt volkszanger René Ulehake (60) uit Schijndel lachend. ,,Ze zijn apetrots als ze ergens een foto van me zijn tegengekomen of als ze me in het dorp hebben zien optreden. Dat krijg ik altijd te horen.”