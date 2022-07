Man gewond na val met fiets in Boxtel

Laatste bezoeken aan hoofdge­bouw Kentalis; deelnemers reünie vinden ziel van Instituut voor Doven terug

SINT-MICHIELSGESTEL - Hoe imposant of majestueus het hoofdgebouw van Kentalis in Sint-Michielsgestel ook is, de ziel is eruit. Dat concludeerde het gros van de tientallen bezoekers van de reünie van het voormalige Instituut voor Doven bij een laatste rondgang door de holle gangen.

26 juni