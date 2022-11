Mantelzorgcadeau uitgedeeld; ‘Leuk om iets te krijgen, er wordt aan ons gedacht’

Het is deze woensdagmiddag en -avond een komen en gaan van mantelzorgers in het Bestuurscentrum. Met lege handen naar binnen, met een gevulde tas naar buiten. De lijst met mantelzorgers in Sint-Oedenrode telt 550 namen.

Nog vóórdat ze de inhoud van het Mantelzorgcadeau heeft bekeken, weet de 69-jarige Erica van Gils het al: ,,Dit is fantastisch! Jazeker, ongeacht de inhoud van deze papieren tas. Alles is prima. Dit is gewoon een goed bedoelde attentie en een gegeven paard kijk je niet in de bek.”

Eenvoudige klusjes

Ook Hans van Dijk (58) uit Boskant neemt de tas met graagte in ontvangst. Samen met zijn zussen zorgt hij dagelijks voor zijn moeder die vanwege ouderdom - versleten heup - veel zorg behoeft. ,,We hebben de taken thuis verdeeld. Ik help met eenvoudige klusjes: boodschappen doen, de poort openen, ramen sluiten, eieren uithalen, wandelen met de hond. Mijn moeder maakt ook graag appelmoes, maar kan niet meer naar de kelder, dus help ik een handje.”

Quote Geen dure spullen, maar dit gaat om het gebaar en dat voelt goed Hans van Dijk, Mantelzorger

Op verzoek checkt hij wat in het Verwenpakket zit: een spons, een geurkaars, twee gastendoekjes, douchegel, een folder met het cursusaanbod voor mantelzorgers, een gedicht van stadsdichter Rick Terwindt... ,,Waardevol”, vindt Hans. ,,Geen dure spullen, maar dit gaat om het gebaar en dat voelt goed. Leuk om iets te krijgen. Er wordt aan ons gedacht.”

Wethouder Rik Compagne benadrukt dat de inzet van mantelzorgers ‘eigenlijk onbetaalbaar’ is. ,,We hebben lang zitten dubben: wat is passend om te doen? De samenleving steunt heel erg op deze mensen en gezien de toenemende vergrijzing en het personeelstekort in de zorg worden mantelzorgers alleen maar belangrijker. Ze zijn onmisbaar en verdienen al onze waardering. Dat willen we uitdragen.”

Lokale winkeliers

Het Mantelzorgcadeau is een gezamenlijke actie van de gemeente en de organisaties Welzijn de Meierij en ONS Welzijn. Het cadeau is een Verwenpakket, samengesteld door lokale winkeliers. Afgelopen twee jaar werd het pakket aan huis afgeleverd in Sint-Oedenrode, dit jaar is Rooise mantelzorgers gevraagd de tas op te halen.

Opvallend is dat veel mantelzorgers het pakket dankbaar in ontvangst nemen, de actie zeer waarderen, maar liever niet met hun naam in de krant willen. Bescheidenheid? Schaamte? ,,Misschien”, zegt een mevrouw, ,,maar wij zijn natuurlijk gewend om ons werk op de achtergrond te doen. Misschien blijven we daarom ook liever anoniem.”