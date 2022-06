Maria Boleij ‘Kei van een Boxtelaar’

Appartemen­ten­ge­bouw bij De Beemden wacht nog steeds op gemeente Boxtel, ‘er kan zó begonnen worden’

BOXTEL - Bouwen, bouwen, bouwen. Ook in Boxtel is dat hard nodig. Er liggen drie, vier projecten op tafel, waar zó begonnen kan worden. ,,Maar het wachten is op de gemeente’’, klinkt in de stem van directeur bestuurder Rob Dekker van Woonstichting JOOST teleurstelling door.

8 juni