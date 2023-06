Marlies Germanus wil meer bieden met de bibliotheek: ‘Boxtel hoeft niet te vechten met Den Bosch en Eindhoven’

Scholen in de regio willen niet aan een verbod op mobieltjes in de klas: ‘Vroeg of laat komt die ban er wel’

OSS/UDEN-VEGHEL - In Den Bosch verbiedt het Sint-Janslyceum mobieltjes op school. Die zouden te veel afleiden. Maar in de regio Uden-Oss-Veghel is er geen enkele middelbare school die er ook aan wil. Waarom niet?