Meer clubs willen helpen op Liempds parkeerterrein Velder: ‘Ook wij zijn op zoek naar inkomsten’

Meepraten over cultuurbe­leid in Cultuur­café in Spoordonk

OIRSCHOT - Koorleden, amateurtoneelspelers, ouders van kinderen met een muziekinstrument of inwoners van Oirschot die kunst en cultuur in de gemeente belangrijk vinden. De gemeente Oirschot wil van hen graag horen wat er beter kan in de lokale kunst- en cultuursector.