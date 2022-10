Meer geld komende jaren voor Omroep Meierij, die zelfstandig wil blijven

Of zijn vader ook mensen had gedood, las Erik pas na zijn dood in het dagboek: ‘Het was zij of wij’

SCHIJNDEL - Hendrik van Meersbergen was 20 jaar toen hij als dienstplichtig soldaat vanuit Schijndel in Nederlands-Indië moest gaan vechten. ‘Ik wilde altijd weten of mijn vader fout is geweest’, zegt zoon Erik van Meersbergen (62). Het antwoord vond hij in 400 pagina's dagboek.

